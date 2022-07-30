بقرار ملكي.. لحظة وصول وسام السويلمي للسعودية تحت حراسة مشددة

السبت، 30-07-2022
09:47 ص
احتلت الفتاة
السعودية وسام السويلمي
الترند في المملكة، عقب إعلان عودتها إلى وطنها بعد 3
سنوات من اللجوء في المانيا، حيث هربت بسبب تعرضها للتحرش من والدها.
وكانت الشرطة
أعلنت القبض على والدها بعد نشرها فيديو يوثق الجريمة وتحرشه بها، وتواصل معها
الفنان السعودي فايز المالكي واقنعها بالعودة إلى الوطن.
وفور وصول
"السويلمي" إلى السعودية، تصدر هاشتاج "وسام في السعودية"
الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت وسام
وصولها إلى السعودية خلال الساعات الماضية، ونشرت صورا لها من داخل أحد الفنادق في
المملكة بعد وصولها.
وعلقت قائلة
:"اللهم زد وطني وقادتي عزا ورفعه وزد كل من عاداهم ذلا وهوان ".
وكانت وسام
أعلنت في وقت سابق عن صدور قرار من الديوان الملكي، بتأمين رحلة عودتها إلى
المملكة وتأمين حياتها فيها.