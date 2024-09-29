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بـ 80 طناً من القنابل.. كيف تم اغتيال حسن نصر الله في الطابق الـ14 تحت الأرض؟

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ا
الأحد، 29-09-2024 11:09 ص

 

كشفت مواقع إسرائيلية، كيف تمت تصفية أمين حزب الله حسن نصرالله، في العملية التي أطلق عليها الإسرائيليون اسم "النظام الجديد"، بينما كان كبار قيادات حزب الله في المقر يشاركون في تنسيق عمليات ضد إسرائيل.

بدأ الهجوم بعد إسقاط طائرات سلاح الجو 80 قنبلة خارقة للتحصينات من نوع "هايفي هايد" MK84 حيث تزن الواحدة طناً، بحسب تقرير لـ"هيئة البث الإسرائيلية".

وأوضحت أن القنبلة قادرة على اختراق التحصينات بعمق يراوح ما بين 50 إلى 70 متراً تحت الأرض.

وأشارت إلى أن الوحدة التي نفذت العملية، فهي "الوحدة 119" في سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي المعروفة باسم "بات"، أما الطائرات التي نفذت الهجوم هي طائرات "إف 15".

وبحسب "القناة 13" الإسرائيلية، فإن المقر الرئيسي لحزب الله يوجد في الطابق 14 تحت الأرض.

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