السبت 14 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصاعد الأعمال القتالية في إثيوبيا وتيجراي تلجأ للصواريخ

حقيقة مفاوضات سموحة من أليو بادجي

"ضد الغلاء" تكشف المستفيد من موسم البلاك فرايدي

شعر ترامب الأبيض يثير ضجة .. ما السبب

فنانة شهيرة تحتفل بالزغاريد لانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل (فيديو)

التشكيل المتوقع لمصر أمام توجو

مفاجأة "الصحة العالمية" تطلب عدم الغلق الكلى

الموعد والقنوات الناقلة لمصر وتوجو

السياحة تعلن عن كشف أثري جديد يعود للعصر العباسي

المطلق يحذر من القحطاني و الدوسري

ADS
 

بعد 30 شهرًا.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن «آل الشيخ»

Capture
الملك سلمان
 
السبت، 14-11-2020 09:22 ص المصريون

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا، يقضي بأن ترتبط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وأن يكون وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارتها.
ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بهذه المناسبة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ، على ما يوليانه من اهتمام بالملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الهيئة تقدمت بخطوات كبيرة منذ تأسيسها وساهمت بتوعية المجتمع حول الملكية الفكرية وإنفاذ الحقوق.
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عبّر عن الشكر  لوزير التجارة رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه الكبير للهيئة في مرحلة تأسيسها وتذليل الصعوبات والتحديات لتنطلق الهيئة بمهامها وتحقق أهدافها، مرحباً بمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، سائلاً الله له التوفيق.
ويأتي الأمر الملكي بعد مضي 30 شهراً على تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية حيث كانت مرتبطة تنظيمياً “سابقاً ” بوزير التجارة، وقد شهدت في تلك الفترة العديد من الإنجازات المتمثلة بإنشاء وتأسيس الهيئة ونقل اختصاصات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة، في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لمجالات الملكية الفكرية لما لها من آثار اقتصادية وتنموية على الوطن والمجتمع، إضافة إلى حفظ الحقوق الإبداعية وتنميتها بمختلف مجالاتها وقدرتها على جذب الاستثمار، وتعد الهيئة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

تصاعد الأعمال القتالية في إثيوبيا وتيجراي تلجأ للصواريخ

ترامب

شعر ترامب الأبيض يثير ضجة .. ما السبب

المطلق

المطلق يحذر من القحطاني و الدوسري

أخبار متعلقة

الملك سلمان

بعد تفجير المقابر.. الملك سلمان يلقي خطابًا عاجلًا

الملك سلمان

بعد المتغيرات.. خطاب ملكي يحدد سياسة السعودية داخليًا وخارجيًا

الملك سلمان وولي العهد السعودي

أول رد فعل من الملك سلمان بعد إصابة الرئيس الجزائري بـ كورونا

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا كريمًا

الملك سلمان بن عبدالعزيز

«آل الشيخ» يزف الخبر السار بعد صدور الأمر الملكي

ارشيفية

السعودية تحدد للأمم المتحدة شروط تحقيق الآمان للشعب الفلسطيني