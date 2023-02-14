بعد 3 سنوات من الجريمة.. براءة زوج نانسي عجرم من تهمة قتل محمد الموسى





برأت محكمة لبنانية في حكم نهائي طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من تهمة القتل العمد، في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى.

واعتبرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي أميرة شحرور التي أصدرت الحكم، أن قتل “الهاشم” للشاب السوري الذي دخل فيلته بداعي السرقة فعل جاء دفاعا عن النفس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

وجاء في قرار المحكمة، بعد مضي ثلاث سنوات على الواقعة، منع المحاكمة عن المدعى عليه فادي ميخائيل الهاشم، لما أسند إليه تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنه في المادة 184 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 563 من القانون عينه، وهو الدفاع عن النفس.

يشار إلى أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أصدر، في نوفمبر عام 2020، قرارا بحبس الهاشم، الذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصد) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص على حالة الدفاع عن النفس المشروع.

وأشار مضمون القرار الظني حينها إلى أن زوج الفنانة اللبنانية كان في حال انفعال شديد نتيجة خوفه على عائلته، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة، وتمت إحالة القرار على الهيئة الاتهامية في جبل لبنان التي أصدرت حكمها النهائي المتقدم.

وتعود الواقعة إلى عام 2019، عندما قام الشاب السوري الذي يدعى محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، باقتحام فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها، في نيو سهيلة كسروان؛ بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه وأطلق النيران عليه، ما أدى إلى مقتله في الحال.