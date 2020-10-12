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بعد 14 عام .. افتتاح أول مسجد في أثينا

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 12-10-2020 04:16 م متابعات- أمينة عبد العال
تستعد أثينا لافتتاح أول مسجد في المدينة بعد 14 عام من بدأ تنفيذ المشروع الذي جري تجميده بسبب نزاعات التقاضي المطولة والمراجعات التشريعية ونقص الدعم السياسي .
و من المتوقع أن يبدأ المسجد في العاصمة اليونانية العمل في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر القادم ، حسبما صرح بذلك ممثل عن هيكل الدولة المسئول عن المشروع في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك " لافتا إلا أن موعد الافتتاح سيتأثر بانتشار فيروس " كورونا" .
و تم بناء المسجد علي مساحة 850 متر مربع وهو مصمم لحوالي 360 شخص و في ظل الظرف الحالية فسيستقبل 170 شخص فقط بمعدل شخص واحد كل 5 أمتار مربع .
جدير بالذكر أن المسجد قيد الإنشاء منذ 14 عام وتم تجميد تنفيذ المشروع بسبب نزاعات التقاضي المطولة و المراجعات التشريعية و ظلت أثنيا طوال هذا الوقت هي العاصمة الأوربية الوحيدة التي لا يوجد بها مسجد رسمي .
 

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