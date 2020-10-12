بعد 14 عام .. افتتاح أول مسجد في أثينا

الإثنين، 12-10-2020
04:16 م
متابعات- أمينة عبد العال
تستعد أثينا لافتتاح أول مسجد
في المدينة بعد 14 عام من بدأ تنفيذ المشروع
الذي جري تجميده بسبب نزاعات التقاضي المطولة والمراجعات التشريعية ونقص الدعم
السياسي .
و من المتوقع أن يبدأ المسجد
في العاصمة اليونان
ية العمل في الأسبوعين
الأولين من شهر نوفمبر القادم ، حسبما صرح بذلك ممثل عن هيكل الدولة المسئول عن
المشروع في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك " لافتا إلا أن موعد الافتتاح سيتأثر
بانتشار فيروس " كورونا" .
و تم بناء المسجد
علي مساحة 850 متر مربع وهو مصمم لحوالي 360 شخص و في ظل
الظرف الحالية فسيستقبل 170 شخص فقط بمعدل شخص واحد كل 5 أمتار مربع .
جدير بالذكر أن المسجد
قيد الإنشاء منذ 14 عام وتم تجميد تنفيذ المشروع
بسبب نزاعات التقاضي المطولة و المراجعات التشريعية و ظلت أثنيا طوال هذا الوقت هي
العاصمة الأوربية الوحيدة التي لا يوجد بها مسجد
رسمي .