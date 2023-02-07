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بعد ١٧ عامًا.. القضاء السعودي يؤيد تنفيذ وصية والده بالتبرع بثلث التركة للفقراء

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بعد ١٧ عامًا.. القضاء السعودي يؤيد تنفيذ وصية والده بالتبرع بثلث التركة للفقراء

1182755
محكمة سعودية
Native
Teads
الثلاثاء، 07-02-2023 09:08 ص

 

 

 

أعلن مواطن سعودي يدعى "خالد ثامر السبيعي" انتصار القضاء له بتنفيذ وصية والده بعد 17 عامًا من رحيله، بأن يبيع العقار المملوك لوالده والتبرع بثلثه للفقراء والأيتام، وذلك بعد خلاف ما أشقائه على تنفيذ الوصية.

وأيد القضاء السعودي تحقيق وصية  الأب في وقف ثلث تركته لأعمال الخير ومساعدة الفقراء بعد موته، حيث قضى ببيع العقار المملوك لوالده في المزاد العلني وإخراج ثلث العقار كما وصي الوالد لمساعدة الفقراء واليتامي والمساكين وأوجه البر والخير.

كما أوضح خالد ثامر السبيعي، أنه صاحب وصية الإشراف علي الوقف من أبيه.

واستكمل خالد في تدوينة علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجهًا خطابه لوالده المتوفى :"فرجت من فضل الله بعد ١٧ سنة"، مع إخوته الرافضين لوصية الوالد والطامعين في تركته بعد موته وعدم تحقيق الوصية، إلا أن القضاء كان له كلمته الأخيرة بالانحياز للوصية في سابقة تاريخية بعد صراع ١٧ عام.

 

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