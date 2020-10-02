بعد وضعه في الحجر الصحي.. طبيبة تؤكد : وضع ترامب الصحي مقلق

الجمعة، 02-10-2020
01:50 م
متابعات- أمينة عبد العال
قالت آني ريميون الطبيبة الأمريكية أن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الصحي مقلق للغاية ، وذلك بسبب وزنه و سنه معتبرة أنه من فئة المصابين "
العالية المخاطر " .
و أشارت الطبية في تصريحات خاصة لقناة " سي أن أن " أن الرئيس
ترامب يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس " كورونا
" ، مضيفة
أنه كبير في السن ويعاني من زيادة في الوزن إلي حد ما ولا نعلم إن كانت لديه أي
حالة صحية أخري سابقة أم لا " .
و أضافت " الأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية التي لديها خطر
الإصابة الشديدة بفيروس كوفيد_19 لذلك فأن الأمر مقلق للغاية ".
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونتالد ترامب أعلن صباح اليوم إصابته و
زوجته بفيروس " كورونا
" المستجد .