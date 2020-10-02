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بعد وضعه في الحجر الصحي.. طبيبة تؤكد : وضع ترامب الصحي مقلق

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 02-10-2020 01:50 م متابعات- أمينة عبد العال
قالت آني ريميون الطبيبة الأمريكية أن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحي مقلق للغاية ، وذلك بسبب وزنه و سنه معتبرة أنه من فئة المصابين " العالية المخاطر " .
و أشارت الطبية في تصريحات خاصة لقناة " سي أن أن " أن الرئيس ترامب يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس " كورونا" ، مضيفة أنه كبير في السن ويعاني من زيادة في الوزن إلي حد ما ولا نعلم إن كانت لديه أي حالة صحية أخري سابقة أم لا " .
و أضافت " الأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية التي لديها خطر الإصابة الشديدة بفيروس كوفيد_19 لذلك فأن الأمر مقلق للغاية ".
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونتالد ترامب أعلن صباح اليوم إصابته و زوجته بفيروس " كورونا" المستجد .
 

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