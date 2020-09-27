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نتنياهو وزوجته
الأحد، 27-09-2020 01:33 م وكالات- الدويني فولي
نشر محتجون في إسرائيل آلات غسيل أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك بعد تقرير صحفي تحدث أن نتنياهو يستغل الزيارات الرسمية إلى الولايات المتحدة "لتنظيف غسيله المتسخ مجانا".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير نشرته الأربعاء الماضي، عن مسؤولين أمريكيين وسياسيين في إدارتي الرئيسين الأمريكيين الحالي دونالد ترامب، والسابق باراك أوباما، تأكيدهم أن نتنياهو اكتسب خلال السنوات الماضية شهرة مثيرة للجدل بين موظفي منزل الضيافة الخاص بالزيارة الأمريكية، بجلبه حقائب متعددة مليئة بالغسيل الوسخ.

وتستمر التظاهرات في إسرائيل منذ أسابيع، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك احتجاجا على أسلوب إدارته لملف فيروس كورونا واتهامه في قضايا فساد.


 

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