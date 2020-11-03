الثلاثاء، 03-11-202002:35 ممتابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن الحكومة
البريطانية أعلنت أنها ستقدم علي الإغلاق التام لمدة شهر لمنع تفشي فيروس "
كورونا" إلا أنها كشفت عن وباء جديد ، حيث اكتشفت بؤرة لأنفلونزا الطيور في
مزرعة للدواجن قرب مدينة فرودشام في مقاطعة تشيشير شمال غرب إنجلترا .
وأضافت الحكومة في بيان
نشرته " الوطن " أنه تم تأكيد إصابة الدواجن بأنفلونزا الطيور من نوع
" h5n8 " لافتة إلي أنه سيتم إعدام جميع الدواجن
الموجودة في المزرعة البالغ عددها 13 ألف من أجل منع انتشار المرض .
و أقامت السلطات مناطق الرقابة
المؤقتة حول المزرعة من أجل منع انتشار الفيروس مطمئنة المواطنين بأن الخطر من
الفيروس منخفض للغاية و لافتة إلي أن لحوم الدواجن و المنتجات مثل البيض لا تشكل
أي خطر وصالحة للأكل إذا كانت مطبوخة بطريقة مناسبة .