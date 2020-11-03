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بعد " كورونا".. وباء جديد يضرب بريطانيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 03-11-2020 02:35 م متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستقدم علي الإغلاق التام لمدة شهر لمنع تفشي فيروس " كورونا" إلا أنها كشفت عن وباء جديد ، حيث اكتشفت بؤرة لأنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن قرب مدينة فرودشام في مقاطعة تشيشير شمال غرب إنجلترا .
وأضافت الحكومة في بيان نشرته " الوطن " أنه تم تأكيد إصابة الدواجن بأنفلونزا الطيور من نوع " h5n8 " لافتة إلي أنه سيتم إعدام جميع الدواجن الموجودة في المزرعة البالغ عددها 13 ألف من أجل منع انتشار المرض .
و  أقامت السلطات مناطق الرقابة المؤقتة حول المزرعة من أجل منع انتشار الفيروس مطمئنة المواطنين بأن الخطر من الفيروس منخفض للغاية و لافتة إلي أن لحوم الدواجن و المنتجات مثل البيض لا تشكل أي خطر وصالحة للأكل إذا كانت مطبوخة بطريقة مناسبة .
 

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