بعد كورونا.. حمى الخنازير الإفريقية تتفشى في الصين

السبت، 06-03-2021
08:33 م
ذكرت السلطات الصين
ية اليوم السبت، أنها اكتشفت تفشي حمى الخنازير الأفريقية، في محافظتين رئيستين.
وقالت إن هاتين المحافظتين منتجتين للحوم الخنازير وهما سيتشوان وهوبي.
وأعلنت وزارة الزراعة الصين
ية رصد الحالات في ولاية آبا، جنوب غربي محافظة سيشوان، ومدينة شيانغيانغ في محافظة هوبي وسط البلاد.
وقد أدت الحمى إلى نفوق 38 خنزيرا من أصل 127 في سيشوان، التي تعد أكبر المحافظات الصين
ية إنتاجا للخنازير، وفقا لوكالة "رويترز".
وفي هوبي، رصدت الحمى على متن شاحنة كانت تحمل خنازير صغيرة، نقلت بشكل غير شرعي من محافظة أخرى، وقد تم رصد 10 خنازير مصابة من أصل 165، نفق منها نحو خمسة.
وتعتبر الصين
أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للحوم الخنازير، وقد أدت الحمى التي اندلعت سابقا في عام 2019، إلى نفوق نصف قطعان الخنازير في جميع أنحاء البلاد.
وكانت الصين
قد أعلنت تفشي الحمى مع بداية هذا الأسبوع، في محافظة يونان، جنوب غربي البلاد.