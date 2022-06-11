بعد قرار أرامكو.. الإعلان عن سعر أسطوانة الغاز بعد الزيادة الجديدة

السبت، 11-06-2022
10:31 ص
أعلنت "أرامكو السعودية
" أن تطبيق تعديل أسعار
منتجَي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداء من 12 ذي القعدة
1443هـ، الموافق 11 يونيو 2022م. ويمكن لمُلاك المحطات وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار
عبر موقع "أرامكو السعودية
".
من جانبها كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"
عن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة عبر حساب العناية بالعملاء أنّ سعر إعادة تعبئة
أسطوانة الغاز 18.85 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات
التوزيع إلى منافذ البيع.