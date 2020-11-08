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بعد فوز بايدن.. ضيوف منعهم ترامب يستقبلهم البيت الأبيض

ترامب و بايدن
ترامب و بايدن
 
الأحد، 08-11-2020 10:12 ص متابعات- أمينة عبد العال

بالتزامن مع إعلان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يعود الحيوان الأليف الذي حرم من دخول البيت الأبيض ، حيث يصطحب بايدن زوج من " الكلاب " وهم " تشامب و ميجر" وهم من فصيلة الراعي الألماني .
وكانت تلك الحيوانات ممنوعة من دخول البيت الأبيض منذ 2016 العام الذي تولي فيه ترامب رئاسة الولايات المتحدة ، حسبما نشر موقع " يو إس توداي " .
وكان الرئيس السابق " باراك أوباما" وعائلته يمتلكان كلبان من فصيلة كلاب الماء البرتغالية يعيشلن معهم في البيت الأبيض وهما " بو و صني " .
كما امتلك الرئيس الثاني للولايات المتحدة جون أدمز أول من يعيش في البيت الأبيض كلبان اسمهما " جونو و ساتان " .
 

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