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بعد فضيحة الاغتصاب الجماعي .. إجراءات جديدة في إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 29-08-2020 09:30 ص متابعات- أمينة عبد العال
ظهرت حركة " أكثر من 30 " في إسرائيل للتنديد بحوادث الاغتصاب التي تحدث ، تزامنا مع حادث اغتصاب مراهقة علي يد 30 رجل .
و ظهرت  الحركة الجديدة بعد تضاعف شهادات الاعتداء والتحرش الجنسي ، ووجهت دعوة للضحايا لتسجيل شهاداتهن بالعربية والعبرية .
و الفتاة المراهقة التي  تبلغ من العمر 16 عام تعرضت لاغتصاب جماعي علي يد 30 رجل في فندق بإيلات الساحلية في 20 من أغسطس الجاري ، وانتشرت المظاهرات دعما للفتاة .
كما نظم آلاف الإسرائيليين إضراب للتنديد بالعنف الجنسي ضد النساء .
 و اكتفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  بتدوينة علي " تويتر " قال فيها :" إنه أمر صادم ، لا توجد كلمة أخري ، إنها ليست جريمة في حق فتاة صغيرة فقط إنها جريمة ضد الإنسانية " .
جدير بالذكر أنه وفقا لاتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي في إسرائيل تقدر الشرطة عدد النساء اللاتي يتعرضن للاعتداء كل عام بحوالي  84000 أو 230 في اليوم ، حسب الصحافة المحلية .
 

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