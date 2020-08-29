بعد فضيحة الاغتصاب الجماعي .. إجراءات جديدة في إسرائيل

السبت، 29-08-2020
09:30 ص
متابعات- أمينة عبد العال
ظهرت حركة " أكثر من 30 " في إسرائيل
للتنديد بحوادث الاغتصاب
التي تحدث ، تزامنا مع حادث اغتصاب مراهقة علي يد 30 رجل .
و ظهرت الحركة الجديدة بعد تضاعف
شهادات الاعتداء والتحرش الجنسي ، ووجهت دعوة للضحايا لتسجيل شهاداتهن بالعربية
والعبرية .
و الفتاة المراهقة التي تبلغ من
العمر 16 عام تعرضت لاغتصاب جماعي علي يد 30 رجل في فندق بإيلات الساحلية في 20 من
أغسطس الجاري ، وانتشرت المظاهرات دعما للفتاة .
كما نظم آلاف الإسرائيل
يين إضراب للتنديد بالعنف الجنسي ضد النساء .
و اكتفي رئيس الوزراء الإسرائيل
ي
بنيامين نتنياهو بتدوينة علي " تويتر
" قال فيها :" إنه أمر صادم ، لا توجد كلمة أخري ، إنها ليست جريمة في
حق فتاة صغيرة فقط إنها جريمة ضد الإنسانية " .
جدير بالذكر أنه وفقا لاتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي في
إسرائيل
تقدر الشرطة عدد النساء اللاتي يتعرضن للاعتداء كل عام بحوالي 84000 أو 230 في اليوم ، حسب الصحافة المحلية .