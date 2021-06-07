الإثنين 07 يونيو 2021
توقيت مصر 15:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)

ظهر مع شيما صابر.. صلاح في الساحل الشمالي وصديقه يفاجئه بكشف السر

شاهد.. وائل لطفي يهاجم «الشعراوي»: «كان رجعيًا بلا شك»

كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك

شوبير يكشف أسماء الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

فنان شهير يعتذر للشيعة بعد منع مسلسله من العرض بسبب "زواج المتعة"

تعمدت إجهاض جنينها واحتفظت به في ثلاجة المنزل والسبب لا يتخيله عقل!

بعد فصله من البرلمان.. نائب أردني يهدد بقتل الملك

مشادات بين مصطفى بكري ونائب آخر بسبب تمويل دولة عربية سد النهضة

بعد طلبها في "بيت الطاعة"..هالة صدقي تهدد زوجها بفضح أسرار خطيرة

ADS
 

بعد فصله من البرلمان.. نائب أردني يهدد بقتل الملك

download
أسامة العجارمة
Native
الإثنين، 07-06-2021 11:19 ص

شارك النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة مع المتظاهرين وهدد بقتل ملك الأردن.
وظهر العجارمة خلال مقطع فيديو وسط المتظاهرين في مظاهرات ليلية وتحدث عن نيته زرع رصاصة في جبين الملك لقتله.
وكان مجلس النواب الأردني قرر في جلسة طارئة عقدها، أمس، فصل النائب أسامة العجارمة، بسبب تصريحات الأخيرة التي وصفت بالمسيئة للمجلس وأعضائه والنظام الداخلي.
وجاء ذلك بعد أن، قرر المجلس في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب العجارمة عاما واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.
 

إقرأ ايضا

نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس

عطل فني يرغم كامالا هاريس للعودة للولايات المتحدة وإلغاء رحلتها إلي جواتيمالا

ارشيفية

الأرصاد السعودية تحذر سكان جيزان وعسير من طقس اليوم

ارشيفية

أول تعليق من الإمارات عن مهاجمة الحوثيين لخميس مشيط

أخبار متعلقة

2017_4_30_15_27_50_575

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في عادل الزهراني