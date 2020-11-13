بعد غياب طويل.. عائض القرني يظهر ويخرج بهذه التصريحات القوية

الجمعة، 13-11-2020
03:02 م
الطيب حسين
ظهر الداعية السعودي، الشيخ عائض القرني
، بعد غياب طويل، مع أنباء تواترت حول حالته الصحية وإصابته بفيروس كورونا الجديد.
جاء هذا عبر تويتر في أول تغريدة له منذ الـ27 من أكتوبر الماضي.
وقال القرني في تغريدته: "أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام، وأشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء، حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه، أُحبّكم.."
ولم يقدم القرني أي تفاصيل إضافية عن سبب غيابه أو وضعه الصحي الحالي.