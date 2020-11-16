بعد غيابه.. زعيم كوريا الشمالية يعود بقرارات صارمة

زعيم كوريا الشمالية

أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمرا لأنظمة الدولة المختلفة للتشديد لمكافحة فيروس " كورونا" المستجد .

و أشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إلي أن كيم في أول ظهور له بعد 27 يوم و أثناء ترأسه اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم شدد علي الحاجة إلي لبقاء في حالة تأهب قصوى و تكثيف الجهود لمكافحة وباء " كورونا" .

وفي الاجتماع انتقد كيم بشدة الممارسات الإجرامية في اللجنة الفرعية في جامعة بيونغ يانغ للطب، مشددا على القضاء على الممارسات غير الاشتراكية، ومنددا باللجنة الفرعية في جامعة بيونغ يانغ للطب لارتكابها جريمة خطيرة، والمنظمات الأخرى ذات الصلة بما فيها اللجنة المركزية للحزب التي وصفها بعدم المسؤولية والتقصير الشديد في أداء الواجب، ولم يعلق علي الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن وهزيمة ترامب .

جدير بالذكر أن آخر ظهور للزعيم كيم منذ 21 أكتوبر الماضي عندما زار النصب التذكاري للجنود الصينيين الذين لقوا حتفهم أثناء مشاركتهم في الحرب الكورية 1950 إلي 1953 في إقليم بيونج ’ن الجنوبي بالشمال .