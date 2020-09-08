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بعد ضجة.. الأمن السعودي يلقي القبض على وافد فعل هذا الأمر مع النساء

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 08-09-2020 10:25 ص وكالات- الدويني فولي
ألقت الشرطة السعودية أمس الاثنين القبض على مقيم باكستاني الجنسية في العقد السادس من العمر قام بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة .

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، ”إن المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط السائق الباكستاني“

وأشار المسئول الأمني إلى أن السائق ”قام بنشر مقطع الفيديو عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي“.


وأكد أنه تم إيقاف السائق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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