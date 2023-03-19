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بعد صدور أمر باعتقاله.. شاهد أول ظهور لـ بوتين

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بوتين
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الأحد، 19-03-2023 10:48 ص

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، القرم في الذكرى التاسعة لضم شبه الجزيرة الأوكرانية، في بادرة مفاجئة غداة إصدار المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جريمة حرب.

وظهر بوتين وهو يحضر مراسم تدشين مدرسة فنون للأطفال برفقة الحاكم المحلي ميخائيل رازفوجاييف.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت، الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية "الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية" منذ بدء الغزو.
 

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