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بعد شائعة وفاته.. «السديس» يصدر قرارًا هامًا وعاجلًا

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عبدالرحمن السديس
 
الأربعاء، 30-09-2020 03:28 م محمد فضل

بعد أيام من انتشار شائعات حول وفاته بفيروس كورونا، وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الشيخ عبد الرحمن السديس، اليوم الأربعاء، بتخصيص صحن المطاف حول الكعبة للطواف فقط، ابتداء من الأحد المقبل، في خطوة تمهد الطريق أمام فتح المسجد أمام المعتمرين.
يصلي المسلمون أثناء ليلة القدر، مطبقين لقاعدة  التباعد الاجتماعي، بعد تفشي مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) الذي يسببه كورونا، خلال شهر رمضان في المسجد الحرام في مكة، المملكة العربية السعودية 19 مايو 2020
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن "هذا القرار يأتي بهدف التسهيل على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة وللحفاظ على سلامتهم ليؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا".
وأكد السديس أن "رئاسة الحرم اتخذت جميع الإجراءات المتبعة لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن".
وكانت السلطات السعودية أعلنت، قبل أيام، السماح بأداء العمرة تدريجيا على مراحل، تبدأ في 4 أكتوبر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وسيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق "اعتمرنا"، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.
 

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