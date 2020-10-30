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بعد سد النهضة.. نزاع جديد لـ" أثيوبيا " مع الصومال

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 11:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الحكومة الإثيوبية أن 27 شخص علي الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاع علي الحدود منذ فترة وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف متزايدة إلي جانب أزمة سد النهضة .
و أشارت الحكومة في بيان إلي أن القتلى سقطوا بسبب صراعات علي حدود المنطقة الصومالية و عفر .
و كانت الفصائل المسلحة من الولايتين قد اشتبكت بشرق البلاد من قبل بسبب حدودهما المتنازع عليها .
و أعلن علي بيديل المتحدث باسم المنطقة الصومالية سقوط قتلي واتهم المسلحين في عفر بالمسئولية عن سقوطهم ، حسبما صرح لـ " رويترز " .
جدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية قد أعادت رسم الحدود بين الولايتين عام 2014 ونقلت 3 بلدات صغيرة إلي عفر ، لكن المنطقة الصومالية تريد استعادتها منذ ذلك الحين .
 

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