السبت 19 سبتمبر 2020
توقيت مصر 10:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. آثار " سالي " علي فلوريدا

بشري سارة من التنمية المحلية عن قانون التصالح

فرنسا تدافع عن حزب الله : لا يوجد دليل ملموس

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

بعد الإفراج عنها.. تعرف علي شروط تأهيل " منة عبد العزيز "

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بعد حظرها " التيك توك " و " وي تشات "..الصين تتمهم واشنطن بالتنمر

ترامب يزف أخبارا سعيدة للعالم بشأن لقاح فيروس كورونا

مرتضى منصور يفتح النار على طارق يحيى بعد هزيمة الزمالك

​"مكافحة كورونا": 60 ألف طبيب وممرض للمدارس بالعام الدراسي المقبل

بعد حظرها " التيك توك " و " وي تشات "..الصين تتهم واشنطن بالتنمر

ارشيفية
الرئيس الامريكي
السبت، 19-09-2020 08:55 ص
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين في سبيلها لاتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة ردا علي قرار الإدارة الأمريكية بحظر تطبيقي " تيك توك " و " وي تشات " في الولايات المتحدة .
و أكدت الوزارة الصينية علي معارضتها الشديدة لخطوات " واشنطن " ضد تطبيقات التواصل متهمة إياها بالتنمر عليها ، ومضيفة أنه إن لم تصحح الولايات المتحدة أخطائها فأن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية لشركاتها .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن حجب تطبيقي " تيك توك " و " وي تشات " الصينيين في الولايات المتحدة ابتداء من غدا الأحد مؤكدا أن التطبيقيين يمثلن خطرا علي الأمن القومي الأمريكي .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

فرنسا تدافع عن حزب الله: لا يوجد دليل ملموس

ترامب

ترامب يزف أخبارا سعيدة للعالم بشأن لقاح فيروس كورونا

FB_IMG_1600451687352

غضب سعودي عارم.. الرياض تطلق تحذيرات شديدة

أخبار متعلقة

ارشيفية

شاهد.. كارثتان متتاليتان تصيبان أمريكا

ترامب

اتهامات خطيرة يوجهها " ترامب " لـ" بايدن " بسبب روسيا والصين

ترامب وبوتين

"ترامب " : "بوتين " معجب بي و أنا معجب به

ترامب

" ترامب " يوجه لقادة البنتاجون اتهامات جديدة

الملك-سلمان

بعد «ترامب».. الملك سلمان يهاتف «بوتين» لهذا الأمر

118792906_775463959904154_5626103387040932291_n

بسبب ذهابها إلى الكوافير.. «بيلوسي» تتعرض لهجوم عاصف من «ترامب»