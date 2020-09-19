السبت، 19-09-2020
08:55 ص
أعلنت وزارة التجارة الصين
ية أن بكين في سبيلها لاتخاذ إجراءات ضد الولايات
المتحدة ردا علي قرار الإدارة الأمريكية بحظر تطبيقي " تيك توك " و
" وي تشات
" في الولايات المتحدة .
و أكدت الوزارة الصين
ية علي معارضتها الشديدة لخطوات " واشنطن "
ضد تطبيقات التواصل متهمة إياها بالتنمر عليها ، ومضيفة أنه إن لم تصحح الولايات
المتحدة أخطائها فأن الصين
ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية
لشركاتها .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قد أعلن عن حجب تطبيقي "
تيك توك " و " وي تشات
" الصين
يين في الولايات المتحدة ابتداء من
غدا الأحد مؤكدا أن التطبيقيين يمثلن خطرا علي الأمن القومي الأمريكي .