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بعد «ترامب».. الملك سلمان يهاتف «بوتين» لهذا الأمر

الملك-سلمان
الملك سلمان
 
الإثنين، 07-09-2020 03:14 م محمد فضل- متابعات

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد الاتصال الذي أجراه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجرى خلال الاتصال- حسب وكالة الأنباء السعودية الرمسية واس-، استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الروسي حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية.
من جهته، أشاد الرئيس بوتين بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة، مشيراً إلى التواصل الجاري حالياً حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

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