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بعد تدهور حالته.. نقل الشيخ عائض القرني إلي العناية المركزة

الشيخ عائض القرني
الشيخ عائض القرني
 
الأربعاء، 28-10-2020 02:44 م متابعات- أمينة عبد العال
نقل الداعية الشهير الشيخ عائض القرني إلي العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض ، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس " كورونا" المستجد .
وكان الشيخ عائض قد تم نقله إلي مستشفي الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض 24 أكتوبر بعد تأكد إصابته بالفيروس قبل أن تطور حالته ليتم نقله صباح اليوم إلي أحد المستشفيات الحكومية بالرياض .
جدير بالذكر أن عائض القرني  كاتب وشاعر و داعية إسلامية له الكثير من الكتب و الخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس و محاضرات ، و قد ولد في قرية آل شريح بمحافظة بلقرن في 1 يناير 1959 الموافق 1379 وحصل علي الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
 

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