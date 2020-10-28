بعد تدهور حالته.. نقل الشيخ عائض القرني إلي العناية المركزة

الأربعاء، 28-10-2020
02:44 م
متابعات- أمينة عبد العال
نقل الداعية الشهير الشيخ عائض القرني
إلي العناية المركزة بأحد المستشفيات
الحكومية في مدينة الرياض ، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس "
كورونا" المستجد .
وكان الشيخ عائض قد تم نقله إلي مستشفي الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض 24
أكتوبر بعد تأكد إصابته بالفيروس قبل أن تطور حالته ليتم نقله صباح اليوم إلي أحد
المستشفيات الحكومية بالرياض .
جدير بالذكر أن عائض القرني
كاتب
وشاعر و داعية إسلامية له الكثير من الكتب و الخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من
دروس و محاضرات ، و قد ولد في قرية آل شريح بمحافظة بلقرن في 1 يناير 1959 الموافق
1379 وحصل علي الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود
الإسلامية .