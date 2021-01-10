بعد المصالحة.. البحرين تصدر بيانًا مفاجئًا ضد قطر

الأحد، 10-01-2021
06:31 م
المصريون
بعد أيام من التوقيع على اتفاق العلا، أصدرت الخارجية البحرين
ية
بيان
ا تستنكر فيه احتجاز قطر
لبطل كمال الأجسام البحرين
ي سامي الحداد.
وأعربت الخارجية البحرين
ية في بيان
عن استنكارها الشديد لقيام
خفر السواحل القطر
ية بإيقاف بطل كمال الأجسام البحرين
ي سامي الحداد، بينما كان في رحلة
صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرين
ية، وفقا لصحيفة "الأيام"
البحرين
ية.
ودعت الخارجية البحرين
ية السلطات القطر
ية إلى الإفراج الفوري
عن المواطن البحرين
ي سامي الحداد ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرين
يين في
عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق.
كان نبيل الحمر المستشار الإعلامي لملك البحرين
أكد أن قطر
تخترق اتفاق العلا للمصالحة
، بإقدامها على احتجاز بطل كمال الأجسام البحرين
ي سامي الحداد.
وقال الحمر في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر:
"قطر
توقف بطل كمال الأجسام البحرين
ي سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية".
وأضاف: "تأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي
تشنها قطر
ضد البحارة البحرين
يين.. واختراقًا واضحًا لاتفاقية الصلح الخليجية التي
أبرمت في قمة العلا الخليجية".