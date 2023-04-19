بعد القبض عليه.. اعتراف صادم من ضابط كويتي ارتكب جريمة مروعة





أمرت النيابة العامة في الكويت ، بحبس الضابط المتهم بقتل بطل سباق الدراجات الرياضية الكويتي عبدالعزيز الزعتري، في منطقة مبارك الكبير لمدة 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي.

وحسب "القبس" قال المتهم خلال التحقيقات أمام النيابة أنه يعاني من انفصام واضطرابات وغير مسؤول عن تصرفاته، وقدم تقارير طبية تفيد بأنه يتلقى العلاج في مستشفى الطب النفسي. ولا تزال التحقيقات جارية في القضية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت خلال بيان رسمي : "قطاع الأمن الجنائي وبعد تكثيف البحث والتحري يتمكن من ضبط المشتبه فيه، والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتمت إحالته لجهات الاختصاص".