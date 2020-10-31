بعد الزلزال.. تسونامي جزئي يضرب تركيا

السبت، 31-10-2020
09:44 ص
متابعات- الدويني فولي
تسبب الزلزال
الذي
ضرب منطقة ولاية أزمير الواقعة علي الساحل الغربي لتركيا في حدوث موجات مد عاتية
جزئية " تسونامي
".
و أعلنت وزارة الدفاع
التركية عن تشكيل خلية أزمة وتم تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث و
الإنقاذ ، حيث أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الكوارث التركية عن مقتل 4 أشخاص بينهم
غريق بسبب منسوب مياه بحر إيجه ، إلي جانب سقوط 152 جريح .
جدير بالذكر أن زلزال
بقوة 6.6 درجة صرب ساحل البلاد المطل علي بحر إيجه ، حسبما أعلنت إدارة الكوارث و
الطوارئ التركية ، فيما قال مركز الرصد الزلزال
ي الأمريكي أن قوة الزلزال
بلعت 7
درجات ، و شعر بالزلزال
سكان اسطنبول و أزمير و أثينا و جزيرة كريت في اليونان