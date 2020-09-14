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بعد التطبيع.. مسئول إسرائيلي يفاجئ البحرين بهذا الأمر

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بعد التطبيع.. مسئول إسرائيلي يفاجئ البحرين بهذا الأمر
الإثنين، 14-09-2020 06:13 م الطيب حسين
فاجأ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، بدعوته إلى زيارة تل أبيب.

وقالت وكالة أنباء البحرين، إن "النعيمي" أجرى اتصالا هاتفيا مع "بيني غانتس" لبحث استقرار المنطقة.

وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا "أهمية "اتفاقية أبراهام" مع دولة إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة لشراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي.

وفي ختام المحادثة، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي  شريكه البحريني لزيارة إسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت البحرين عن اتصال هاتفي بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، ووزير التعاونالإقليمي الإسرائيلي بحثا فيه "جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام".

تأتي هذه الاتصالا عشية التوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل في واشنطن، بالتزامن مع التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

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