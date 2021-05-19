بعد الإساءة للسعودية.. الإطاحة بوزير الخارجية اللبناني من منصبه

الأربعاء، 19-05-2021
10:55 ص
أعلنت الرئاسة
اللبنان
ية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية
اللبنان
ي، شربل وهبة، قدم طلب إعفائه من تولي مهامه كوزير للخارجية إلى الرئيس اللبنان
ي
ميشال عون، بعد أزمة التصريحات المثيرة للجدل بحق دول السعودية
ودول الخليج.
وقالت الرئاسة
اللبنان
ية عبر حسابها على موقع “تويتر”:
"الرئيس عون استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه وتسلم منه كتابا بطلب
إعفائه من مسؤولياته الوزارية".
وكانت تصريحات وزير الخارجية اللبنان
ي التي وصف فيها
السعوديين والخليج بشكل عام بـ"أهل البدو" أحدثت موجة غضب عارمة في أوساط
الرأي العام الخليجي وعلى مستوى القادة السياسيين، خاصة أن الجميع رأى أن تصريحات
يقصد بها الإهانة والتقليل، وقدمت السعودية
والإمارات احتجاجًا رسميًا إلى سفراء
لبنان
لديها على تلك التصريحات.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،
أعرب عن بالغ أسفه إزاء ما صدر عن وزير الخارجية اللبنان
ي، شربل وهبة، خلال مقابلة
تليفزيونية أول أمس وحمل تجاوزاً في حق دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية
علي وجه الخصوص، واصفاً تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.