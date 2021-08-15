الأحد 15 أغسطس 2021
توقيت مصر 13:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تسمح بدخول السعوديين أراضيها بشرط

شاب يسأل «السيسي» على الهواء: أهلاوي ولا زملكاوي؟.. ورد مفاجيء

مودل روز تستنجد بولي العهد من زوجها رجل الأعمال.. والأخير يهدد بمفاجأة

صورة ابن نيللي كريم في حفل زفافها تثير صدمة الجمهور

موسيماني يوجه رسالة لـ كارتيرون

رضا عبدالعال يُعلق على «تفويت» الإسماعيلي مباراة الزمالك

برقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية الأزهرية

مدى الحياة..محكمة تُلزم سعودية شهيرة بدفع 88 ألف ريال شهريًا لزوجها رجل الأعمال

فيديو صادم من داخل غرفة نوم مشهورة سعودية يثير ضجة

بعد اقتراب طالبان من السيطرة الكاملة.. هروب الرئيس الأفغاني من قصر الرئاسة

ADS
 

بعد اقتراب طالبان من السيطرة الكاملة.. هروب الرئيس الأفغاني من قصر الرئاسة

1-1456931
طالبان
Native
الأحد، 15-08-2021 09:39 ص

أفادت أنباء مؤكدة من أفغانستان، مساء السبت، بهروب الرئيس أشرف غني من القصر الرئاسي في طائرة هليكوبتر مع اقتراب حركة طالبان نحو العاصمة كابل.
ونشرت قناة “العربية”، لقطات توثق لحظة هبوط ثلاث طائرات عمودية (هليكوبتر) في القصر الرئاسي الأفغاني بالعاصمة كابل، وسط تأكيدات بقرب إعلان “غني” استقالته.
وتأتي عملية هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد وصول عناصر “طالبان” على حدود العاصمة الأفغانية كابل، بعد ساعات من تصريحه بأنه حكومته ستحتفل بالانتصار على الحركة.
وفي السياق، حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، حركة “طالبان” من رد عسكري عنيف إذا ما هوجمت المصالح الأميركية.
 

إقرأ ايضا

images

الكويت تسمح بدخول السعوديين أراضيها بشرط

ارشيفية

رياح مثيرة للأتربة و أمطار رعدية علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

أخبار متعلقة

608a36cd4c59b725a026125e

أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

Capture

شاهد.. المغرب تستقبل أول طائرة قادمة من تل أبيب بالرقص والمزمار