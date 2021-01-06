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بعد احتجاز سفينتها .. كوريا الجنوبية تتوعد إيران بهذا الرد

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بعد احتجاز سفينتها .. كوريا الجنوبية تتوعد إيران بهذا الرد

الناقلة الكورية
الناقلة الكورية
 
الأربعاء، 06-01-2021 11:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ، أنها ستتخذ الرد القانوني علي احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية .
وأشارت الوزارة في بيان لها إلي أنها تعد لاتخاذ الرد القانوني كواحد من بين الإجراءات الممكنة لحل قضية الاحتجاز لافتة إلي أنه تجري عملية التحقق من إدعاء إيران بأن احتجاز الناقلة نتج عن التلوث البيئي أو ما إذا كانت الناقلة تبحر في المياه الإقليمية أم الدولية، والتزام الجانب الإيراني بالقانون الدولي أثناء عملية صعود إلى ناقلة النفط"، حسب وكالة "يونهاب"، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
وأضاف البيان "بغض النظر عن الوضع القانوني للناقلة الكورية، وطالما أنه لا يوجد دليل على عمل التلوث الخطير والمتعمد الذي يحرم حق المرور البسيط للسفينة، فإننا نعتقد بأنه لم يحدث أي انتهاك للقانون الدولي".
و تحاول وزارة الخارجية  التواصل مع الجانب الإيراني عبر قنوات دبلوماسية مثل السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية والسفير الكوري لدى إيران، وتخطط لإرسال وفد حكومي إلى إيران وزيارة النائب الأول لوزيرة الخارجية تشوي جونغ-غون لإيران في وقت قريب".
كما أشارت الوزارة إلي أن هناك احتمالات مختلفة للاحتجاز مثل طلب استخدام الأموال الإيرانية المجمدة من البنوك الكورية وإرسال إيران رسالة إلى الولايات المتحدة، غير أنها تركز جهودها لحل الوضع الحالي مع جميع الاحتمالات المفتوحة بدلا من التنبؤ وفقا للتكهنات.
 

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