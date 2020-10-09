بعد أيام من إساءة ماكرون للإسلام.. رهينة فرنسية محررة تُسلم

الجمعة، 09-10-2020
07:36 م
اعتنقت رهينة فرنسية
كانت محتجزة لدى جماعة في مالي
الإسلام فور عودتها لبلادها.
وأعلنت الرهينة الفرنسية صوفي بترونين المحررة في مالي
مؤخرا إسلامها، فور وصولها إلى الأراضي الفرنسية.
وقالت صوفي لوسائل الإعلام إنها ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي
، وفاجأت الجميع بأنها أصبحت مسلمة واسمها الجديد مريم.
تجدر الإشارة إلى أن صوفي كانت قد احتجزت مع أوروبيين آخرين من قبل مجموعات في مالي
، وتم الإفراج عنهم بعد الإنقلاب الذي حصل هناك مؤخرا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
قد هاجم الإسلام قبل أيام، مدعيًا أنه يعيش في أزمة.