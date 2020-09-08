بعد أن تعرضت لـ «إساءة عنصرية».. ضرب الزوج حتى الموت أمام زوجته

الثلاثاء، 08-09-2020
08:44 م
فتحي مجدي
تعرض زوج لاعتداء بالضرب حتى الموت أمام زوجته، بعد أن وجهت إليها إساءة عنصرية.
وتوفي أمان موماند (23 عامًا)، متأثرًا بجروح خطيرة في الرأس في 22 سبتمبر من العام الماضي، بعد ثلاثة أيام من تعرضه للهجوم في منطقة مايبول ببرمنجهام
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لكن جيمي تايلور (22 عامًا) من كينجز هيث، وتايلور باونتني (18 عامًا) من ياردلي، نفيا القتل.
واستمعت محكمة كوفنتري إلى أنه قبل لحظات من تعرض موماند للهجوم، اتصل بزوجته حليمة حسين أثناء عبورها الطريق، ووجه لها عبارات عنصرية مسيئة، وفقًا لتقارير موقع "برمنجهام
لايف".
استمعت المحكمة إلى أقوال من مقابلة أجرتها زوجة المجني عليه مع الشرطة في أعقاب الهجوم الذي وقع في 19 سبتمبر.
قالت حليمة: "بينما كنت أسير في منتصف الطريق، صعدت سيارة وصرخ صبي (متفوهًا بعبارات عنصرية مسيئة).
أضافا: "واصلت المشي، كنت أنا وشريكي نقول أشياء مثل" إنه عنصري، إنه ليس لطيفًا، لماذا يفعل الناس هذه الأشياء؟".
وتابعت: "توقفت السيارة. غادر الأولاد السيارة وبدأوا في السير نحونا"، واصفة المواجهة التي تلت ذلك، وقالت إن زوجها حاول بعد ذلك التدخل قائلاً: 'لماذا حاولت دهسها؟ إنها امرأة، إنها زوجتي. "قال الصبي" سأحطمك يا ** ".
قالت زوجة الرجل حسين إنها طلبت من زوجها "ترك الصبي وشأنه، إنه مجرد طفل".
وقالت: "قال الصبي: أنا لست صغيرًا ، أنا 22 سأطرده"، ثم وجه الصبي الثاني لكمة في وجه شريكي. فسقط على الأرض "ثم ذهبت لالتقاطه ولكن قبل أن ينهض، ركله الصبي الآخر في جانب رأسه".
قالت السيدة حسين إن "الصبيين" هربا بعد ذلك بسيارة ابتعدت. وأضافت وهي تبكي للشرطة: "كنت أصرخ وأبكي، كان الدم في كل مكان على الأرض".
وأشارت إلى أنه نظرًا لاقتياد زوجها كانت "خائفة جدًا لأنني أردت أن أكون معه".
أوضحت لضابط الشرطة الذي أجرى المقابلة معها مدى الانزعاج الذي جعلها تشعر بالتعرض للإساءة العنصرية.
قالت: "كنا نذهب للتسوق للتو. لماذا علينا أن نتعرض للهجوم؟ لم أعد أشعر بالأمان في منزلي".
طلب الضابط من الزوجة أن تصف كيف ظهر المتهمان عندما واجهوها هي وزوجها ، وخاصة "الرجل الأطول". قالت: "كان يشد كتفيه ويمشي بسرعة كبيرة. "لقد كان غاضبًا حقًا. إنها الطريقة التي كان بها وجهه، والطريقة التي جاء بها إلي. كان يرفع حاجبيه".
سأل الضابط عما إذا كان هناك أي "تحذير" من أن المتهمين سيكونان عنيفين تجاههما. ردت: "لقد ظل يقول:" سأحطم زوجك"، عندما سأل الضابط عما فعله موماند، قالت: "لا شيء كان يسأل فقط:" لماذا تقول ذلك لزوجتي؟"، ثم انفجرت بالبكاء قبل أن تقول: "ضربوه حرفيًا حتى الموت".
وكشف تشريح الجثة أن موماند توفي متأثرا بإصابة في الرأس.
وتستمر المحاكمة لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.