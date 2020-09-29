بعد أنباء وفاة الأمير.. صورة وتعليق مفاجئ لرئيس مجلس الأمة الكويتي

الثلاثاء، 29-09-2020
03:18 م
محمد فضل
بعد الأنباء التي ترددت وتناقلها كتاب وإعلاميين في السعودية والكويت، عن
وفاة
الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت
أثناء تلقيه العلاج في أمريكا، نشر
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
، صورة
تجمعه بالشيخ صباح الأحمد وأرفقها
بدعاء.
وقال الغانم في منشوره على صفحته الرسمية في موقع «إنستجرام»: «اللهم أرزق
أميرنا و والدنا. فوق عمره عمراً وفوق صحته عافيه، واجعل سعادته كظله ترافقه ولا
تفارقه. و أبقه ذخراً و سنداً لبلده و أمته يارب العالمين».
وكان الكاتب
السعودي تركي الحمد، كتب ناعيا أمير الكويت
على حسابه في تويتر :" لا حول ولا
قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون..رحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر
الصباح، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وكل الأماني للكويت وشعبها بالأمن والأمان
والازدهار في هذا الموقف العصيب..لله ما أعطى، ولله ما أخذ، والحمد لله في كل
حال..البقاء لله".
جاء هذا في رده
على ما نشره الأكاديمي الدكتور عبد الله المدني ، والذي نعى أمير الكويت
قائلا
:" وردني من مصدر موثوق في دولة الكويت أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد
الجابر الصباح وافته المنية الساعة ٤ صباحا، وأن الإعلان الرسمي سوف يصدر قريبا.
رحم الله الشيخ صباح وأسكنه الجنة. تعازينا ومواساتنا لشعب الكويت الشقيق".