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بعد أنباء اغتياله في غارة إسرائيلية.. ظهور مفاجئ لقائد الحرس الثوري الإيراني

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الثلاثاء، 15-10-2024 10:13 ص

 

 

بث التلفزيون الإيراني صورا مباشرة تظهر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني بمطار مهر آباد في طهران.

يأتي ذلك بعد ان اثيرت العديد من التكهنات بشأن مصير إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني،وحالة الجدل حوله حيث تطارده تهم التخابر لصالح اسرائيل ولكن دون وجود ادلة تثبت ادانته.

وكان قاآني قد غاب عن المشهد منذ عدة أسابيع بزعم تردي حالته الصحية.

ونفت إيران بشدة الادعاءات المتداولة بشأن خضوع إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، للتحقيق بتهمة التجسس لصالح الموساد وتورطه في اغتيال حسن نصر الله.

وكان قاآني غائبا بشكل ملحوظ منذ سفره إلى بيروت بعد يومين من الغارة الجوية الإسرائيلية الضخمة أواخر الشهر الماضي والتي قتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله والعديد من كبار القادة الآخرين، بما في ذلك نائب قائد الحرس الثوري.

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