الأحد 19 يونيو 2022
توقيت مصر 18:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد الشقنفيري يرد على صوره الحميمية: لم أتزوجها ومش عايز أخوض في أعراض

بالفيديو.. شقيقة مودل روز تثير الجدل بظهور جرئ

السعودية.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية

ضربة للأهلي قبل ساعات من القمة.. إصابة نجم الفريق واستبعاده من المشاركة

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس: كان لبسها مغري جدًا وبرفانها جامد

ابنة حسني عبدربه تفضحه في بث مباشر: كذاب وحسبي الله ونعم الوكيل فيك

ليس الخطيب أو شحاتة.. «أبوجريشة» يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ مصر

المحكمة تخلع عروس المنوفية: الزوج عاجز عن فض بكارتها

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

قصة هند القحطاني مع 4 شباب من أبناء عمومتها جلسوا أمامها للزواج منهم(فيديو)

ADS
 

بعدما سقط على الأرض.. «بايدن» يقفز في الهواء ثلاث مرات لإثبات قوته

206334Image1-1180x677_d
بايدن
Native
Teads
الأحد، 19-06-2022 10:30 ص


وثّق مقطع فيديو، نشرته صحيفة "نيويورك بوست الأمريكية"، موقف طريف للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يقفز في الهواء رافعًا ذراعيه لأعلى، بحركات راقصة ومثيرة للضحك، أمام إحدى الكنائس ببلدة ريهوبوث بيتش.

وقام الرئيس الأمريكي بالقفز في الهواء عندما سُئل عن شعوره، من جانب إحدى الصحفيات، ليثبت للجميع أنه على ما يُرام ولم يصب بأذى نتيجة حادث سقوطه عن دراجته الهوائية أمس السبت.

وأظهر المقطع، الرئيس بايدن وهو ينزل من أعلى درج الكنيسة، لتفاجئه إحدى الصحفيات بقولها: "سيدي الرئيس كيف تشعر الآن؟"، ليرد بشكل طريف عن طريق القفز، ليثبت أنه يتمتع بصحة جيدة وأن سقوط أمس لم يؤثر عليه.
 

إقرأ ايضا

118261

السعودية.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية

cdn4.premiumread

الشرطة السعودية تكشف هوية بطل المشاجرة التي أثارت الغضب: مصري وتم القبض

image

من هي شهد وجيه أول امرأة تتولى منصبًا في وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية؟

أخبار متعلقة

201903030853185318

في بيان رسمي.. السعودية تكشف سبب زيارة «بايدن» للمملكة

79-192605-saudi-arabia-terrorism-palestinian-peace_700x400

الأمير تركي الفيصل يثير ضجة كبيرة بـ مقال ناري ويوجه طلبًا لولي العهد

Capture

شاهد.. «بايدن» ينجو من السقوط على وجهه مجددًا على سلم الطائرة

56641336_101

بيان من أرامكو بشأن خلافهم مع ورثة «القرفني»