بعدما سقط على الأرض.. «بايدن» يقفز في الهواء ثلاث مرات لإثبات قوته

الأحد، 19-06-2022
10:30 ص
وثّق مقطع فيديو، نشرته صحيفة "نيويورك بوست الأمريكية"،
موقف طريف للرئيس الأمريكي جو بايدن
، وهو يقفز في الهواء رافعًا ذراعيه لأعلى، بحركات
راقصة ومثيرة للضحك، أمام إحدى الكنائس ببلدة ريهوبوث بيتش.
وقام الرئيس الأمريكي بالقفز في الهواء عندما سُئل عن شعوره،
من جانب إحدى الصحفيات، ليثبت للجميع أنه على ما يُرام ولم يصب بأذى نتيجة حادث سقوط
ه
عن دراجته الهوائية أمس السبت.
وأظهر المقطع، الرئيس بايدن
وهو ينزل من أعلى درج الكنيسة،
لتفاجئه إحدى الصحفيات بقولها: "سيدي الرئيس كيف تشعر الآن؟"، ليرد بشكل
طريف عن طريق القفز، ليثبت أنه يتمتع بصحة جيدة وأن سقوط
أمس لم يؤثر عليه.