بعدما استخرجوا جثة والديها من القبر.. كويتية تتحول من الفقر إلى مليونيرة في ساعات
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Native
Teads
السبت، 18-06-202209:15 ص
روى
الشاب فالح صاحب قناة "قصة مع فالح"، موقف في حياة فتاة كويتية تُدعى
"نورة"، قلب حياتها رأسًا على عقب، بدأت أحداثها منذ الطفولة، حينما تعرض
والديها لحادث توفت على إثره والدتها، وتسبب في إعاقة مدى الحياة لوالدها.
وأوضح
الشاب فالح، أن نورة عاشت مع زوجين لم يكن ينجبا، وكفلوها في منزل متواضع، ولم تكن
تعرف شيئًا إلا أنهما والديها الحقيقيين.
وأضاف
فالح: وبعد أن مات الرجل الذي كفلها وقارب عمر "نورة" سن الأربعين، تقدم
لها شاب من "البدون"، واشترطت عليه الفتاة بأنها لن تترك أمها العجوز حتى
تستطيع خدمتها والقيام على شئونها، فوافق الشاب الذي كانت حالته المادية تحت الصفر،
وعاش معهما في نفس المنزل.
طلب
غريب
وتابع
الراوي: إلا أن العجوز فاجأت نورة، بأنها تريد أن تذهب إلى المحكمة أو أن يأتي إليها
كاتب عدل، حتى تنقل لها أملاكها، فاستغربت "نورة" من إصرارها على ذلك، لأن
كل ما يملكون هو منزلهم المتواضع، الذي سترثه بعد وفاتها.
وقال
الشاب فالح: إن كاتب العدل، فاجأهم بأن الأملاك التي تريد أن تنقلها السيدة إلى
"نورة" ليس لها حصر ولا عد، منها أراضي وعقارات وفنادق في جميع البلدان،
مضيفًا فالح:"إن لم يكن ما يقارب نصف الكويت كان ملك لهم فربع الكويت".
واستكمل
الراوي: بعد وفاة العجوز، ظهر أعمامها وأخوالها، الذين فجروا مفاجأة جديدة، طمعًا في
كامل الميراث، وقالوا إن "نورة لقيطة".
تحليل DNA
ولفت،
إلى أن الجهات المختصة عمدت إلى استخراج جثة الرجل والسيدة الذين كفلوها، لعمل تحليل DNA ، الذي أثبت بالفعل أن "نورة"، ليست ابنتهما.
وواصل:
وبالتنقيب عن الكيفية التي جاءت بها كل هذه الأموال إلى الرجل الذي تبناها، وجدوا أنها
نُقلت إليه دفعة واحدة، من والد "نورة" الحقيقي، وأوصى أن لا تعرف ابنته
الحقيقة طوال حياتهما، وأنه قام بنقل ملكية أمواله إلى هذا الرجل الذي كفلها وأوصى
أن تنقل إلى زوجته، ومنها إلى "نورة".
حادث
تصادم
وأفاد
الشاب فالح، أن والد نورة الحقيقي كان قد تعرض لحادث تصادم، حينما كانت لازالت طفلة،
وعلى إثر هذه الحادثة ماتت أمها الحقيقية، وتسبب له في إعاقة مدى حياته، وأنه لم يستطع
أن يرعى مع هذه الإعاقة طفلته، لذلك كفلها هذين الزوجين، وتكفل بمصاريفهما طوال حياتهما
وأضاف
فالح: عندما تأكدت المحكمة وراجعوا المستندات والسجلات، بالأراضي والعقارات، وجدوا
أن والد نورة الحقيقي ، هو من بناها ولم تأت من عبث، كما أن بعضها جاءت عن أصل ميراث
عن آباءه وأجداده، ولذلك حكم لها القاضي بأن جميع الميراث من حقها لأنها جاءت عن طريق
والدها الحقيقي.