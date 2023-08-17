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بعدما أقاله بوتين.. العثور على قائد الحرب على أوكرانيا ميتًا

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بوتين والقائد المعزول
الخميس، 17-08-2023 10:19 ص

عُثر على الجنرال الروسي الذي كان مسؤولاً عن الغزو الأوكراني، ميتاً بعدما طرده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مرض طويل

وتوفي الكولونيل جنرال جينادي زيدكو البالغ من العمر 58 عامًا، بعد مرض طويل في 16 أغسطس 2023، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

غزو أوكرانيا

وقاد زيدكو لفترة وجيزة غزو أوكرانيا كقائد للتجمع الجنوبي للقوات قبل أن يفسح المجال للجنرال سيرجي 'Armageddon' Surovikin في أكتوبر.

كما شغل زيدكو منصب رئيس أركان القوات المسلحة الروسية في سوريا في عام 2016 ، وفي عام 2018 تم تعيينه قائدًا للمنطقة العسكرية الشرقية.

أعلى لقب فخري

وحصل زيدكو على أعلى لقب فخري، بطل روسيا لخدمته في عام 2017، وأصبح لاحقًا نائب وزير الدفاع في عام 2021.

الإطاحة من منصبه



وأُطيح بزيدكو من منصبه في أوكرانيا في أكتوبر 2022 - كقائد لعملية بوتين العسكرية الخاصة - بعد الفشل في الاستيلاء على مدينة خاركيف.

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