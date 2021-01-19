الثلاثاء، 19-01-2021
09:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت
بعض التقارير الصحفية عن نية الرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن
، بالنسبة لمشروع
الحصول علي الجنسية الأمريكية .
و
أشارت التقارير إلي أن بايدن
سعلن في اليوم الأول لرئاسته عن مشروع قانون جديد
يتعلق بمنح الجنسية لحوالي 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير
قانونية ، حسبما نشرت " وكالة " أسوشيتدبرس " .
في
سياق متصل من المتوقع أن يتخذ " بايدن
، قرارات تنفيذية سريعة لإنهاء تدابير
ترامب
الأخرى المتعلقة بالهجرة
ومن ضمنها إنهاء الحظر المفروض علي الوافين من
العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة .