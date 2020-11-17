بشري سارة من الكويت لعودة العمالة

الثلاثاء، 17-11-2020
09:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مبارك الحريص وزير الدولة لشئون الخدمات وزير الدولة لشئون
مجلس الأمة الكويت
ي ، أنه سيتم قريبا تنفيذ المرحلة الأولي من خطة عودة العمالة
المنزلية التي تحمل إقامة سارية إلي الكويت
ليبدأ بعدها باقي العمالة
إلي البلاد .
و أضاف في تصريحات
صحفية أنه عقد اجتماع موسعا مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويت
ي الشيخ
سلمان الحمود ونائبه علي الفوزان للتنسيق والتشاور و تنفيذ المرحلة الأولي من عودة
العمالة
المنزلية مباشرة إلي الكويت
لافتا إلي أنه في القريب ستعود العمالة
التي
تحتاجها الكويت
.
جدير بالذكر أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية،
يقوم الكويت
يون بتسجيل بيانات العمالة
المنزلية التي تحتاج العودة مباشرة إلى الكويت
من أصحاب الإقامات السارية عليها، على أن يلي ذلك إجراء ترتيبات للعمالة المنزلية المنتهية
إقامتهم، والتي يحتاج المواطنون الكويت
يون إلى عودتهم للعمل، على أن يتم حجرهم مؤسسيا
في المحاجر والشاليهات بتكلفة تبلغ نحو 30 دينارا يوميا، شاملة الوجبات الثلاث لمدة
14 يوما، في الوقت الذي تطالبه فيه بعض الجهات بخفض مدة الحجر المؤسسي إلى أسبوع أو
10 أيام.