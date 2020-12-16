الأربعاء 16 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«أحمد تعالى جنبي».. تعليق ناري من زوجة «الفيشاوي»: «ستات متختشيش»

المالية : تحقيق عاجل في حريق مخزن البضائع بميناء الإسكندرية وسيتم محاسبة المقصرين

أول أمر ملكي سعودي منذ 90 عام.. تعرف عليه

الرئيس يصدر قرارات عسكرية .. ويستقبل «بن زايد»

البيت الأبيض: بالرغم من فوز بايدن.. ترامب لن يستسلم

بشري سارة من البحرين للمقيمين بخصوص لقاح " كورونا"

تعاني من حموضة المعدة.. هذا هو العلاج

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

دولة خليجية تفاجيء الجميع بإعلان رفض المصالحة مع قطر

رامي عياش عن أحد أبطال مسلسل «الهيبة»:«ممثل أهبل»

ADS
 

بشري سارة من البحرين للمقيمين بخصوص لقاح " كورونا"

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة
 
الأربعاء، 16-12-2020 11:23 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة أن لقاح فيروس " كورونا" المستجد سيتوفر مجانا للمواطنين والمقيمين في البلاد .
و أضاف العاهل البحريني أثناء كلمته بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية أن البحرين ستبدأ قريبا في تنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن و المرخص للوقاية من الفيروس المستجد لافتا إلي أنه أصدر توجيهات لتوفير التطعيم لكل مواطن ومقيم علي أن يكون اختياريا لمن يرغب .
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين قد أعلنت  الأحد الماضي موافقتها علي التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد_19" المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

أول أمر ملكي سعودي منذ 90 عام.. تعرف عليه

ترامب

البيت الأبيض: بالرغم من فوز بايدن.. ترامب لن يستسلم

unnamed

دولة خليجية تفاجيء الجميع بإعلان رفض المصالحة مع قطر

أخبار متعلقة

ارشيفية

الكويت تعلن ترخيصها لهذا اللقاح لمجابهة " كورنا "

ارشيفية

رسميا .. البحرين تعلن موافقتها علي تسجيل هذا اللقاح

download (1)

السعودية تعلن موعد وصول لقاح كورونا للبلاد

أردوغان

أردوغان يعلن عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه لـ" كورونا"

كورونا-السعودية-11-600x330

وصول لقاح كورونا إلى السعودية وبدء تطعيم 4 فئات

ارشيفية

4.17 تريليون دولار أرباح التجارة الخارجية للصين