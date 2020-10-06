الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
توقيت مصر 18:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طعنته بالسكين 30 طعنه بعد ممارسة الرذيلة والسبب!!

بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن كورونا

ريهام سعيد تقع ضحية عملية نصب من هذا الشخص

يحبس والدته في المنزل لمدة عام بالغربية.. والسبب صادم

الدولار يفاجئ الجميع بأسعاره اليوم

مفاجأة.. فايلر مدربًا لهذا النادي

سقوط طائرة عسكرية في تونس

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

صدمة لليفربول بعد إصابة شاكيري بكورونا

بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن كورونا

5f7c7bd84c59b76e27487942
بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن كورونا
 
الثلاثاء، 06-10-2020 05:44 م الطيب حسين
زف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، بشرى سارة بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد.


وقال إن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية عام 2020 الجاري.

وذكر في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال اختتام اجتماعات للجنة التنفيذية المعنية بجائحة فيروس كورونا المستجد استمرت يومين: "سنكون بحاجة إلى اللقاحات، وهناك أمل في أنه من الممكن أن نحصل على لقاح حتى نهاية هذا العام. هناك أمل".

وتعمل آليات تطوير اللقاحات "COVAX"، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، على 9 أمصال مرشحة ضد الفيروس، وتستهدف توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاح الفعال بعد الحصول عليه حتى نهاية العام 2021.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

 

إقرأ ايضا

159723411072152000

العثور على فنان شهير مقتولًا بالرصاص داخل شقته

1cec34b9-80f4-4f9e-b7ea-d98acff78844-1

طفلة تثير الذعر في الكويت.. أطلقت النار على أشقائها

download (1)

أرقام كورونا في الكويت اليوم.. وفيات وإصابات

أخبار متعلقة

كورونا

"الصحة العالمية": معدل إصابات كورونا ارتفع بشرق المتوسط

1000x563_cmsv2_fa5a994c-acd3-5ea4-a3ca-302d16385f5b-4734246

بشأن "كورونا".. "الصحة العالمية" تصدم العالم

كورونا في إسرائيل

المعارضة الإسرائيلية ترفض قرار الحكومة فرض الإغلاق الشامل

كورونا في فرنسا

16 ألف إصابة.. فرنسا تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

كورونا في افريقيا

الصحة العالمية تشيد بتعاطي إفريقيا مع جائحة كورونا

unnamed

13 ألف دولار لارتكاب خطيئة "كورونا"