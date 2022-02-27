بشرى سارة من «الحج والعمرة» بشأن استخراج التصاريح

الأحد، 27-02-2022
12:00 م
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية
، أنه يمكن الآن حجز التصاريح
اللازمة عبر تطبيق اعتمرنا، مع الاكتفاء فقط بشرط ظهور (محصّن) في تطبيق توكلنا.
وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع
"تويتر"، إنه لا يشترط عمر معين للمعتمرين والزوار لدخول الحرمين الشريفين،
فقط ظهور حالة "محصن"، في تطبيق توكلنا.
وشددت وزارة الحج والعمرة
على أهمية التأكد من استخراج التصريح
اللازم عبر تطبيق اعتمرنا.
وكانت الوزارة قد سمحت لدخول الحرمين لجميع الفئات العمرية، بعد أن كانت
مقتصرة على فئات معينة.