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بشرى.. السعودية تسمح بأداء العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات

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العمرة
Native
Teads
السبت، 13-08-2022 09:52 ص
أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية، بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

منصة مقام



وتتيح منصة "مقام"، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط: https://maqam.gds.haj.gov.sa/.

منصة روح السعودية

فيما تُقدم منصة "روح السعودية" تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني: https://www.visitsaudi.com/ar.

تأشيرة فورية

كما يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الشنغن، أداء نسك العمرة بكل يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.

تأشيرة زيارة عائلية

ويستطيع الحاصلون على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية تأدية العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا" في أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءَهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
 

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