بشرى أمريكية سارة عن موعد انتهاء فيروس كورونا

الجمعة، 07-05-2021
12:46 م
متابعات- أمينة عبد العال
قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض
والوقاية منها الدكتورة
روشيل والينسكي في تصريح إيجابي " لم نخرج من المأزق بعد لكننا قد نكون
قريبين جدا " .
و أضافت في تصريحات صحفية : " بعض السيناريوهات،
التي درستها الوكالة، توقعت انخفاضا حادا في حالات الإصابة الجديدة بحلول يوليو
2021، موضحة أن "النماذج، التي كانت ذات يوم تقدم أخبارا قاتمة حقا، تقدم الآن
أسبابا تجعلنا متفائلين للغاية فيما قد يأتي به الصيف، لكن الوصول إلى حياة قريبة
إلى أجواء ما قبل الجائحة، يشترط استمرار حملة التطعيمات، والتزام السكان باحتياطات
الصحة العامة الأساسية، حسبما نشرت " سكاي نيوز".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة
تسجل يوميا حوالي 49 ألف حالة إصابة جديدة
والوفيات تتجاوز 700 حالة يوميا .