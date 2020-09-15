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بسبب " سالي" .. إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 15-09-2020 01:29 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت العديد من الولايات الأمريكية حالة الطوارئ بسبب قوة الإعصار " سالي " ، التي حذرت منه الأرصاد الجوية حيث أصبح إعصار من الفئة الثانية .
و أشار المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار يواصل تقدمه نحو الساحل الأمريكي ترافقه رياح تصل سرعتها إلي 155 كيلو متر فيا لساعة ويتوقع أن يصل اليابسة اعتبارا من اليوم الثلاثاء ، محذرا من أن قوة الإعصار يمكن أن تشتد أكثر ليصبح أخطر عندما يتقدم علي الساحل .
و  قد يتسبب " سالي " بارتفاعات فتاكة في مناسيب في ثلاث ولايات متجاورة هي لويزيانا و ميسيسيبي و ألاباما ، مما جعل السلطات تحذر من أن مدينة نيو أورلينز التي دمرها الإعصار كاترينا قبل 15 عام هي أحدي المناطق المعرضة للخطر .
جدير بالذكر أن قوة العاصفة نمت بنسبة 70% خلال 24 ساعة فقط لتصل إلي الحجم الذي وصفه المركز الوطني للأعاصير بأنه خطير  للغاية ويعتبر أقوي إعصار يضرب الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام .  

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