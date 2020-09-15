الثلاثاء، 15-09-2020
01:29 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت العديد من الولايات الأمريكية حالة الطوارئ
بسبب قوة الإعصار "
سالي
" ، التي حذرت منه الأرصاد الجوية حيث أصبح إعصار من الفئة الثانية .
و أشار المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار يواصل تقدمه نحو الساحل الأمريكي
ترافقه رياح تصل سرعتها إلي 155 كيلو متر فيا لساعة ويتوقع أن يصل اليابسة اعتبارا
من اليوم الثلاثاء ، محذرا من أن قوة الإعصار يمكن أن تشتد أكثر ليصبح أخطر عندما
يتقدم علي الساحل .
و قد يتسبب " سالي
"
بارتفاعات فتاكة في مناسيب في ثلاث ولايات متجاورة هي لويزيانا و ميسيسيبي و
ألاباما ، مما جعل السلطات تحذر من أن مدينة نيو أورلينز التي دمرها الإعصار
كاترينا قبل 15 عام هي أحدي المناطق المعرضة للخطر .
جدير بالذكر أن قوة العاصفة نمت بنسبة 70% خلال 24 ساعة فقط لتصل إلي الحجم
الذي وصفه المركز الوطني للأعاصير بأنه خطير للغاية ويعتبر أقوي إعصار يضرب الولايات المتحدة
حتى الآن هذا العام .