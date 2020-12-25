بسبب الفيروس المتحور.. الصحة تحذر المواطنين من هذا الأمر

الجمعة، 25-12-2020
01:08 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذر وزير الصحة
التونس
ية المواطنين من تفشي فيروس "كورونا
"
المستجد ، معلنة عن إجراءات جديدة .
و صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة
التونس
ية ، الدكتورة نصاف بن علية
، أن الوزير أعلن عن الإجراءات الجديدة
التي ستتخذها الوزارة لجميع الوافدين من المناطق التي سجلت حالات إصابة بالسلالة
الجديدة لكورونا
، حسبما أذاعت " إكسبراس إف إم " .
و أشارت المتحدثة إلي أنه تم غلق الحدود مع هذه المناطق كإجراء وقائي
لتعزيز الجهود لمنع دخول السلالة لتونس
، لافتة إلي أن السلالة الجديدة تشكل خطر من
ناحية سرعة انتشارها ولكن لا يوجد معلومات عن مدي خطورتها " .
و أكدت أن الوضع الوبائي خطير جدا علي مستوي الجمهورية التونس
ية والعديد من
المستشفيات في المناطق التي وصلت إلي طاقة استيعابها ، ومشيرة إلي أنه في الأسابيع
الأخيرة لحظت إلي أنه لا يوجد التزام بقواعد التباعد الجسدي و أن هناك تراجع في
ارتداء الكمامات .