السبت، 19-09-2020
11:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مدير مكتب التحقيقات الفدرالي " FBI
" ، كريستوفر راي
" لتسليطه الضوء علي تهديد روسيا
للانتخابات الأمريكية ومبتعدا عن الصين
والجماعات اليسارية .
وأضاف " ترامب
" في مؤتمر صحفي :" لم تعجبني أجوبته البارحة
ولست واثقا من أنها أعجبته أيضا أما متأكد
أنه ربما يوافقني الرأي ، مشددا علي أن الصين
وليست روسيا
هي المشكلة الرئيسية
".
و أعتبر "ترامب
" أن الصين
هي علي رأس القائمة حيث قال :" من
الواضح أن الصين
هي علي رأس القائمة أنا أرس أنه يمكن الحديث عن روسيا
وكوريا
الشمالية والعديد من الدول لكن الصين
ستكون علي رأس القائمة لذا لا أدري سبب عدم
ذكر ذلك " ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
كما هاجم ترامب
، راي ، بشأن تقديراته بأن جماعات سيادة العرق الأبيض تمثل
التحدي الأكبر فيما يتعلق بالعنف الداخلي المحتمل خلال الموسم الانتخابي .