بسبب الجليد.. روسيا تعلن عن غرق سفينة بطاقمها

الإثنين، 28-12-2020
10:06 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن غرق
سفينة الصيد " أونيجا " وعلي
متنها 19 صياد في بحر بارنتس بمقاطعة أرخانجليسك " شمال غرب روسيا
"
لافتة إلي أنه تم إنقاذ
2 من الصيادين
.
وجاء في بيان الوزارة أن طاقم السفينة مكون من 19 شخص وتم إنقاذ
اثنين منهم
،وحسب البيانات الأولية فإن السبب في غرق
السفينة يرجع إلي التكثف الجليد
ي في
المنطقة ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن السفينة " فويكوف " تقوم الآن بعمليات البحث عن
الصيادين
و تم إرسال 3 سفن إضافية إلي موقع الحادث للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ
.