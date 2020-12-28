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بسبب الجليد.. روسيا تعلن عن غرق سفينة بطاقمها

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 28-12-2020 10:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن غرق سفينة الصيد " أونيجا " وعلي متنها 19 صياد في بحر بارنتس بمقاطعة أرخانجليسك " شمال غرب روسيا " لافتة إلي أنه تم إنقاذ 2 من الصيادين .
وجاء في بيان الوزارة أن طاقم السفينة مكون من 19 شخص وتم إنقاذ اثنين منهم ،وحسب البيانات الأولية فإن السبب في غرق السفينة يرجع إلي التكثف الجليدي في المنطقة ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن السفينة " فويكوف " تقوم الآن بعمليات البحث عن الصيادين و تم إرسال 3 سفن إضافية إلي موقع الحادث للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ .
 

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