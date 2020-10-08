بريطانيا تسجل 17 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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الخميس، 08-10-2020 07:06 م أحمد سالم
أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجل 17 ألفا و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح ارتفاع كبير في الإصابات. 

وكشفت وسائل إعلام بريطانية عن ثبوت إصابة أكثر من 1000 طالب بجامعة نيوكاسل البريطانية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأسبوع الماضي.

فيما ثبت إصابة 12 عاملا بالفيروس داخل الجامعة من أصل 6500 عامل بها، وسط مخاوف من تفشي الفيروس بين العاملين في الجامعة. 

وقالت متحدثة باسم الجامعة وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز إن "الغالبية العظمى من الحالات" كانت من "أماكن اجتماع الطلاب وسكنهم".

وتأتي هذه الإصابات عقب إعلان إصابة 770 طالبا بالفيروس في جامعة نورثمبريا المجاورة.

وأعلنت كلتا الجامعتين إنهما ستتحولان إلى التدريس عبر الإنترنت لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، بسبب انتشار الفيروس. 

وبدأت بريطانيا في مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية، عقب ارتفاع حدة الإصابات بالفيروس.
 

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