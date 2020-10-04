بريطانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

الأحد، 04-10-2020
12:56 ص
المصريون ـ متابعات
سجلت بريطانيا
12872 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت وهو ما يزيد مرتين عن اليوم السابق مع إلقاء الحكومة باللوم في هذه القفزة على التأخير في الإبلاغ عن الحالات وإعلان أن الأعداد ستتضمن حالات إضافية خلال الأيام المقبلة.
وقال الموقع الإلكتروني للحكومة إن مشكلة فنية أخرت نشر عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19.
وأضاف "هذا يعني أن إجمالي عدد الحالات المسجلة خلال الأيام المقبلة ستشمل بعض الحالات الإضافية من الفترة ما بين 24 سبتمبر وأول أكتوبر، مما يزيد عدد الحالات المسجلة".