الأحد 04 أكتوبر 2020
توقيت مصر 02:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حماية المستهلك: المدارس ملتزمة برد مصروفات نقل الطلاب

عمرو أديب يحذر: مصر قد تلقى مصير هذا المصير بسبب كورونا

أستاذ أمراض باطنة يكشف: ترامب يعالج بـ"كوكتيل الأجسام المضادة"

بريطانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

مكالمة مع الرئيس الأمريكي ترامب تكشف وضعه الصحي

مستشار الرئيس ينفي رسالة صوتية منسوبة له تحذر من لقاح الإنفلونزا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

ماذا قال السيسي بشأن التخفيف على المواطنين؟

الخارجية تصدر تحذيرات هامة للمصريين بالخارج

طبيب «ترامب» يكشف عن تطورات حالته الصحية

بريطانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

لقاح كورونا
كورونا
 
الأحد، 04-10-2020 12:56 ص المصريون ـ متابعات
سجلت بريطانيا 12872 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت وهو ما يزيد مرتين عن اليوم السابق مع إلقاء الحكومة باللوم في هذه القفزة على التأخير في الإبلاغ عن الحالات وإعلان أن الأعداد ستتضمن حالات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وقال الموقع الإلكتروني للحكومة إن مشكلة فنية أخرت نشر عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19.

وأضاف "هذا يعني أن إجمالي عدد الحالات المسجلة خلال الأيام المقبلة ستشمل بعض الحالات الإضافية من الفترة ما بين 24 سبتمبر وأول أكتوبر، مما يزيد عدد الحالات المسجلة".
 

إقرأ ايضا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أستاذ أمراض باطنة يكشف: ترامب يعالج بـ"كوكتيل الأجسام المضادة"

ترامب

البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب

5f7249b1328ab

أخبار سارة من السعودية لجميع المسلمبن

أخبار متعلقة

كورونا

"الصحة العالمية": معدل إصابات كورونا ارتفع بشرق المتوسط

ترامب

هل يحذف ترامب من لائحة الانتخابات بعد إصابته بكورونا؟

كورونا في فرنسا

16 ألف إصابة.. فرنسا تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

thumbs_b_c_031eff38332dbc502c4ac5f2c19861c9

الإمارات تسجل رقمًا غير مسبوق في إصابات كورونا

Capture

الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا

فيديو.. الإمارات تستخدم الكلاب للكشف عن فيروس كورونا

بريطانيا تعاني من ارتفاع حصيلة كورونا